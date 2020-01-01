ТОП-5 изысканных фильмов с блестящим актерским составом

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Свежие фильмы со звездными актерами /Flickr

Хороший фильм может стать еще лучше при наличии талантливых и любимых многими актеров. А особенно, если их на экране появляется сразу несколько. Именно ТОП-5 таких картин, вышедших совсем недавно, редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данную подборку.

Маленькие женщины (2019)

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Потрясающая экранизация культового романа Луизы Мэй-Олкотт от режиссерки Греты Гервиг о взрослении и отношениях четырех сестер. Здесь главные роли исполнили Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Флоренс Пью, Элайка Сканлен и Тимоти Шаламе. Но на экране также неоднократно появляются Боб Оденкерк, Мэрил Стрип, Лора Дерн и восходящая кинозвезда Джеймс Нортон.

Да здравствует Цезарь! (2016)

В этой комедийно-детективной ленте братьям Коэнам удалось показать красочный, но не беспорочный Голливуд изысканно и стильно. И, конечно, для ленты об альма-матер мирового кинематографа нужен был звездный состав. Именно поэтому роли разных планов достались Джорджу Клуни, Джошу Бролину, Райфу Файнсу, Скарлетт Йоханссон, Тильде Суинтон, Ченнингу Таттуму, Джану Хиллу и многим другим.

Однажды в... Голливуде (2019)

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В своих лентах Тарантино из раза в раз собирает дрим-тим касты. Эта картина, как и прошлая в списке, рассказывает о Голливуде, но только о более раннем периоде - о конце 1960-ых. Центральное трио здесь - Лео ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби. Но на экране то и дело мелькают звезды разной величины, в числе которых - Аль Пачино, Тимоти Олифант, Дакота Фаннинг и ныне покойный Люк Перри.

Сиротский Бруклин (2019)

В 2000-ом году актер Эдвард Нортон дебютировал в режиссуре, а вернулся в кресло постановщика лишь спустя почти что два десятилетия. Его неонурная работа запоминается атмосферой и интересной историей. А вот изначально внимание привлекает актерским составом в лице его самого (Нортона), Брюса Уиллиса, Алека Болдуина, Уиллема Дефо и других.

Джентльмены (2019)

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Свежая и стильная картина Гая Ричи, вернувшегося к своим же истоками - в жанр криминально-комедийного боевика, который высоко оценили многие критики и зрители. Но отличного сюжета и красивой картинки было бы мало без талантливых Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэма, Хью Гранта, Колина Фаррела, Мишель Докери и Генри Голдинга.

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