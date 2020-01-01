ТОП-5 современных фильмов, которые вам запомнятся надолго

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Отличные современные фильмы /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных современных фильмов, которые стоит увидеть. В них есть волнующий и захватывающих сюжет, отличная игра актеров и качественная режиссерская работа, поэтому они могут запомнится вам надолго.

Она (2015)

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Мишель владеет компанией по разработке видеоигр, она давно развелась с мужем, встречается с супругом подруги, а сын давно живет своей жизнью. Но однажды в ее дом врывается мужчина, который ее насилует. И с этого момента ее мир начинается рушиться.

Рома (2018)

Лента Альфонсо Куарона, рассказывающая о небедной мексиканской семье 1970-ых, у которых работает девушка из коренного племени. Однажды она забеременела, а отец ребенка сбегает в другой город. И в это же время от ее хозяйки уходит муж.

Детройт (2017)

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Экранизация судьбоносных событий 1967-го года, когда в Детройте начался бунт из-за межрасовой проблемы, превратившийся в массовые беспорядки. Все вышло из-под контроля властей, а полицейские стали значительно преувеличивать свои полномочия.

Исчезнувшая (2014)

Пятилетие супружеской жизни обернулось для главного героя большой проблемой - его жена исчезла, оставив несколько небольших зацепок. Они должны были пролить свет на некоторые тайны, но поиски женщины с каждым днем только усложняют жизнь ее мужа.

Три биллборда на границе Эббинга, Миссури (2017)

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Несколько месяцев назад дочь Милдред Хейз была убита, а полицейские так и не продвинулись в расследовании. Она оставляет послание к шерифу, арендовав три биллборда на въезде в город. И с этих пор начинается ее отчаянная борьба с местной властью.

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