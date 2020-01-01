ТОП-5 фильмов о протестах и беспорядках

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Кино о протестах /Flickr

Тема протестов и массовых беспорядков стала особенно актуальной в мире из-за событий, начавшихся в США после смерти Джорджа Флойда. Но этот случай не единичный, ведь люди с разными настроениями неоднократно выходили на улицы, чтобы отстоять свои права, обратить внимание на конкретные проблемы, а также добиться определенных результатов.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает о пяти фильмах, в которых затронута тема протестов и беспорядков, происходящих в реальности.

Сельма (2014)

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Потрясающая картина-номинант на Оскар 2015-го года, рассказывающая о знаменитом правозащитнике Мартине Лютере Кинге. Но акцент здесь стоит именно на маршах протеста, которые он устраивал в городке в городке под названием Сельма, штат Алабама.

Гордость (2014)

В 1984-ом году, во время правления Маргарет Тэтчер, доходили до своего пика забастовки шахтеров. Тогда же ЛГБТИ-сообщество организовало лондонский прайд-парад, на котором были собраны деньги. Их было решено пожертвовать горнякам, однако те застеснялись принимать их от людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но все они ради благой цели решили отправиться прямо в шахтерский поселок.

Детройт (2017)

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Мощная и душераздирающая картина режиссерки Кэтрин Бигелоу, которая является экранизацией событий 1967-го года в Детройте. Это были самые масштабные протесты в США (до событий сегодняшнего дня), связанные с межрасовой проблемой, которые вышли из-под контроля властей и привели к бунту и беспорядкам.

Молодой Годар (2017)

Будучи одним из родоначальников французской новой волны, молодой режиссер Жан-Люк Годар женился на Анн Вяземски, которая младше его на двадцать лет. Его новую ленту Китаянка тогда приняли со скандалом, а в мае 68-го вспыхнул молодежный бунт, в эпицентре которого и оказался постановщик.

Я вам не негр (2016)

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Великолепный документальный фильм, затрагивающий тему расизма в США через воспоминания культового писателя и сценариста Джеймса Болдуина. Основой послужили его незаконченные мемуары о борцах за гражданские права и том, что остается актуальным по сегодняшний день.

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