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ТОП-5 выдающихся фильмов, которые вы могли пропустить

Ленты, которые стоит увидеть
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Отличные недавние фильмы
Отличные недавние фильмы
/Flickr

В потоке разных кинопремьер несложно пропустить многие работы, достойные отдельного внимания. Но никогда не поздно наверстать упущенное, поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 выдающихся лент последних лент, которые стоит посмотреть.

  1. Мертвые не умирают (2019)

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В маленьком городке внезапно не заканчивается день, домашние животные бегут в леса, пропала связь, а аномалий с каждым днем становится все больше. Оказалось, что ядовитый лунный свет воскрешает мертвых. И люди уверены, что грядет зомби-апокалипсис.

  1. Маяк (2019)

Необычная черно-белая лента, события которой разворачиваются в 1980-ых на отдаленном острове неподалеку от Новой Англии. Туда приехал работать помощником смотрителя маяка молодой парень, который со временем со своим начальником пристрастился к алкоголю. И вскоре вокруг них начинают происходить необъяснимые вещи.

  1. Быть Астрид Линдгрен (2018)

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Потрясающая биографическая лента, рассказывающая о знаменитой писательнице Астрид Линдгрен. Еще будучи юной, она нарушала запреты, переживала встречи, расставания и множество чувств. И в итоге все это подтолкнуло ее к написанию ее знаменитых произведений.

  1. Остров собак (2018)

Главный герой - 12-летний мальчик Атари Кобаяши, опекун которого является коррумпированным мэром. По его указу всех собак города сгоняют на местную свалку, а Атари отправляется туда, чтобы отыскать своего питомца. И на том острове начинается его эпическое приключение.

  1. Брачная история (2019)

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Сильная и душещипательная картина о театральном режиссере и актрисе, которые решают развестись. Они договариваются о тихом и мирном процессе, но в дело оказываются замешаны адвокаты, которые усложняют жизнь обоим сторонам.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Фильмы которые вы могли пропустить Брачная история Маяк Быть Астрид Линдгрен Мертвые не умирают Остров собак Что посмотреть Все теги
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