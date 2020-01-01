ТОП-5 выдающихся фильмов, которые вы могли пропустить

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Отличные недавние фильмы /Flickr

В потоке разных кинопремьер несложно пропустить многие работы, достойные отдельного внимания. Но никогда не поздно наверстать упущенное, поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 выдающихся лент последних лент, которые стоит посмотреть.

Мертвые не умирают (2019)

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В маленьком городке внезапно не заканчивается день, домашние животные бегут в леса, пропала связь, а аномалий с каждым днем становится все больше. Оказалось, что ядовитый лунный свет воскрешает мертвых. И люди уверены, что грядет зомби-апокалипсис.

Маяк (2019)

Необычная черно-белая лента, события которой разворачиваются в 1980-ых на отдаленном острове неподалеку от Новой Англии. Туда приехал работать помощником смотрителя маяка молодой парень, который со временем со своим начальником пристрастился к алкоголю. И вскоре вокруг них начинают происходить необъяснимые вещи.

Быть Астрид Линдгрен (2018)

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Потрясающая биографическая лента, рассказывающая о знаменитой писательнице Астрид Линдгрен. Еще будучи юной, она нарушала запреты, переживала встречи, расставания и множество чувств. И в итоге все это подтолкнуло ее к написанию ее знаменитых произведений.

Остров собак (2018)

Главный герой - 12-летний мальчик Атари Кобаяши, опекун которого является коррумпированным мэром. По его указу всех собак города сгоняют на местную свалку, а Атари отправляется туда, чтобы отыскать своего питомца. И на том острове начинается его эпическое приключение.

Брачная история (2019)

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Сильная и душещипательная картина о театральном режиссере и актрисе, которые решают развестись. Они договариваются о тихом и мирном процессе, но в дело оказываются замешаны адвокаты, которые усложняют жизнь обоим сторонам.

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