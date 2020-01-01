ТОП-5 выдающихся фильмов, которые вы могли пропустить
В потоке разных кинопремьер несложно пропустить многие работы, достойные отдельного внимания. Но никогда не поздно наверстать упущенное, поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 выдающихся лент последних лент, которые стоит посмотреть.
- Мертвые не умирают (2019)
Читай также: ТОП-5 фильмов, от которых стынет в жилах кровь
В маленьком городке внезапно не заканчивается день, домашние животные бегут в леса, пропала связь, а аномалий с каждым днем становится все больше. Оказалось, что ядовитый лунный свет воскрешает мертвых. И люди уверены, что грядет зомби-апокалипсис.
- Маяк (2019)
Необычная черно-белая лента, события которой разворачиваются в 1980-ых на отдаленном острове неподалеку от Новой Англии. Туда приехал работать помощником смотрителя маяка молодой парень, который со временем со своим начальником пристрастился к алкоголю. И вскоре вокруг них начинают происходить необъяснимые вещи.
- Быть Астрид Линдгрен (2018)
Читай также: ТОП-5 потрясающих биографических фильмов
Потрясающая биографическая лента, рассказывающая о знаменитой писательнице Астрид Линдгрен. Еще будучи юной, она нарушала запреты, переживала встречи, расставания и множество чувств. И в итоге все это подтолкнуло ее к написанию ее знаменитых произведений.
- Остров собак (2018)
Главный герой - 12-летний мальчик Атари Кобаяши, опекун которого является коррумпированным мэром. По его указу всех собак города сгоняют на местную свалку, а Атари отправляется туда, чтобы отыскать своего питомца. И на том острове начинается его эпическое приключение.
- Брачная история (2019)
Читай также: ТОП-5 мощных драм, которые вызовут у вас бурю эмоций
Сильная и душещипательная картина о театральном режиссере и актрисе, которые решают развестись. Они договариваются о тихом и мирном процессе, но в дело оказываются замешаны адвокаты, которые усложняют жизнь обоим сторонам.
Ранее мы писали о пяти классных фильмах, которые подарят летнее настроение