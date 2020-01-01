ТОП-5 потрясающих биографических фильмов

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Биографические фильмы /Flickr

Истории из биографий людей - будь они знаменитыми, влиятельными или просто интересными - иногда обретают новую жизнь на экране. И именно пять таких биографических картин редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Джуди (2019)

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Легендарная Джуди Гарленд прославилась благодаря Волшебнику из страны Оз, но спустя тридцать лет ослабла физически, хотя и закалилась морально. Она не потеряла веру в любовь, однако полностью истощена и мечтает вернуться к детям, не зная, какое шоу станет для нее последним.

Голос улиц (2015)

События этой ленты начинаются в 1987-ом году, когда несколько молодых ребят, живущих в пригороде Лос-Анджелеса, начинают свою рэп-карьеру. Они стремительно идут к вершинам, становясь голосом целого поколения. И вскоре их группа, получившая название , получит статус легендарной.

Прекрасный день по соседству (2019)

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Ллойд Вогел - талантливый журналист, который прославился разоблачительными статьями. Он с детства является циником, тая обиду на своего отца. И, когда ему дали задание взять интервью у популярного детского телеведущего Фреда Роджерса, то он скептически отнесся к этому. Но их встреча многое изменила.

Человек на Луне (2018)

Эта замечательная лента Дэмьена Шазелла рассказывает о Ниле Армстронге, человеке, который первым в истории ступил на поверхность Луны. Но за всеми достижениями астронавта находился человек, у которого в обычной жизни были свои проблемы и трагедии.

Толкин (2019)

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В центре сюжета - писатель Джон Толкин, которого не принимали к себе другие во время учебы. Но он находил вдохновение для творчества, как и дружбу, и любовь. Всему этому есть место в данном байопике, но основная часть повествования приходится на 1916 - 1920 года, когда он служил в британских войсках на Первой мировой войне.

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