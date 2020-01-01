ТОП-5 прекрасных фильмов о сладкой жизни

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Кино о сладкой жизни /Flickr

Комфортная, беззаботная и полная удовольствий жизнь для каждого может быть разной, поэтому и в кино ее показывают в разных вариантах. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти таких прекрасных картин, в которых речь идет о сладкой жизни.

Молодость (2015)

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Главные герои - знаменитый композитор Фрэд, который отказывается выступать на дне рождения принца Филлиппа, и оскароносный режиссер Мик, работающий над новой лентой. Они дружат более полувека, а очередное лето проводят на курорте, где снова познают любовь и откровенно говорят о прошлом.

Принцесса Монако (2014)

У Грейс Келли было все, о чем только можно мечтать - роскошная жизнь, сотни мужчин у ног, превосходная карьера актрисы. В те времена ее участия в своем фильме добивался Альфред Хичкок, а ей предстояло сделать выбор - продолжить путь в Голливуде или стать принцессой Монако.

Полночь в Париже (2011)

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Картина Вуди Аллена о писателе-романтике, который считает, что должен был родиться и жить в 1920-ых. Вместе со своей возлюбленной он приехал в Париж на каникулы, а однажды на вечерней прогулке ровно в полночь попал в прошлое, где повстречал Хемингуэя, Фицджеральда, Пикассо и других культовых личностей.

Великая красота (2013)

Еще в молодости писатель и журналист Джеп Гамбардел был пленен красотой Рима и остался там жить. Теперь он стал частью богемного общества Италии, но за несколько десятилетий так ничего нового и не написал. Однажды он понимает, что времени у него осталось не так уж и много, поэтому нужно насладиться красотой этого мира. И все нарушается одним печальным известием.

Сладкая жизнь (1960)

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Конечно же, нельзя было обойтись и без этой ленты с подходящим названием. Это - великий киношедевр режиссера Федерико Феллини, повествующий о жизни журналиста Марчелло. Он наблюдает за жизнью итальянской элиты, а также встречается с девушками, ни одна из которой не может задеть струн его души.

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