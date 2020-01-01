ТОП-5 стильных фильмов, которые влюбляют в себя

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Стильное кино /Flickr

Красивое и эстетское кино снимают издавна, но даже по сегодняшний день режиссеры находят что-то новое для визуального ряда, оттачивают свои фирменные приемы и радуют шикарной картинкой. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти шикарных и стильных современных фильмов, которые однозначно достойны внимания любого киномана.

Джентльмены (2019)

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Новая картина Гая Ричи, снятая в привычном для него жанре криминального боевика с элементами комедии. Это история об американце в Лондоне, владеющего крупным наркобизнесом, который хотят заполучить представители криминалитета. И здесь все есть, что нужно стильному кино - от красивейших кадров до шикарных костюмов.

Фаворитка (2018)

Пока идет война Англии и Франции королевством правит болезненная Анна, которой помогает близкая подруга. Но однажды в стенах дворца появляется девушка, заявляющая о своих аристократических корнях. Она намерена войти в круг доверия королевы, преодолевая все преграды на своем пути.

Однажды в… Голливуде (2019)

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60-ые, кожаные куртки, джинсовые костюмы, ретро-автомобили, неоновые вывески и мир кино - все это о девятой ленте Квентина Тарантино, в которой речь идет об известном актере и его дублере. Они переживают не лучшие времена в своей карьере, берутся за разную работу, ищут свое место на закате золотой эпохи Голливуда и даже сталкиваются с сектой Чарльза Мэнсона.

Отель Гранд Будапешт (2014)

Говорить что-либо о визуальном ряде этого фильма будет лишним, лучше просто увидеть. А вот сам сюжет повествует о консьерже и портье отеля, которые неожиданным образом становятся свидетелями нескольких необычных событий, происходящих на фоне исторических изменений в Европе.

Агенты А.Н.К.Л. (2015)

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Стильный шпионский боевик об агентах ЦРУ и КГБ, которые ведут ожесточенное противостояние друг с другом. Вот только спецслужбы двух стран обнаруживают, что некой преступной организации удалось создать ядерную бомбу. И тогда они вынуждены объединить усилия, став напарниками.

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