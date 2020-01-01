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ТОП-5 современных фильмов о мафии, которые стоит посмотреть

Кино про мафию
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Современные фильмы про мафию
Современные фильмы про мафию
/Flickr

Современное кино продолжает тематику лент, которая затрагивалась еще на рассвете этого вида искусства. Речь идет о членах преступного мира, гангстерах и, в конце концов, о мафии. Именно ТОП-5 таких фильмов, которые были сняты в последние годы, редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

  1. Черная месса (2015)

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Картина о жестоком Уайти Балджере - легендарном гангстере, который был замешан в убийствах, обвинялся в рэкете, а также был информатором ФБР. И для того, чтобы избежать тюрьмы, в 1995-ом он скрылся из виду на целых шестнадцать лет.

  1. Ирландец (2019)

Новинка от Мартина Скорсезе, рассказывающая о легендарном Фрэнке Ширане, который красил дома для гангстеров. Однако он был вовсе не маляром, ведь эта фраза на языке мафии означает быть наемным убийцей. Он строил карьеру в преступном бизнесе, а позже сошелся с профсоюзным лидером Джимми Хоффой.

  1. Лицо со шрамом (2020)

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Боди-хоррор об Аль Капоне - старом, больном и только что вышедшем из тюрьмы. Он начинает постепенно терять память, а за ним все так же наблюдает ФБР. Ведь он где-то должен был спрятать крупную сумму денег, которую никто не нашел при его аресте.

  1. Легенда (2015)

Культовые преступники Ронни и Редки Крей создали самую главную группировку в Ист-Энде в 1960-ых. Грабежи, разбои, рэкет, убийства, покушение - все это было на счету братьев, для которых не было преград даже среди криминальных авторитетов.

  1. Джентльмены (2019)

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Главный герой - талантливый американец, построивший грандиозный бизнес по выращиванию и продаже марихуаны. Он хочет его продать, но завладеть такой золотой жилой желают многие представители лондонского криминалитета. И однажды к его правой руке приходит журналист, который предлагает сценарий для фильма, где подробно описаны преступления его босса.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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