ТОП-5 замечательных европейских фильмов, которые смотреть посмотреть

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Европейское кино /Flickr

Безусловно, лидером мирового кинопроизводства остается Голливуд. Но не стоит на нем одном останавливать внимание, ведь, например, европейское кино не менее прекрасно, интересно и качественно. Эти ленты получают награды на кинофестивалях, конкурсах, а также положительные отзывы зрителей со всех уголков мира.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 замечательных европейских фильмов.

По воле божьей (2018)

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Главные герои - взрослые мужчины, которые много лет назад были подвержены сексуальным домогательствам одного уважаемого священника. Он сумел поломать им и еще десяткам мальчиков жизни. И теперь они намерены бороться с ним.

Синонимы (2019)

Йоав переезжает в Париж, надеясь, что обретет здесь новый дом и общение. Всего за день он успевает заселиться в брошенную квартиру, утратить свои вещи и переохладиться. Но он также повстречал новых друзей, которые подарили ему одежду, телефон и деньги, вселив ложную уверенность, что он сможет стать французом.

Отверженные (2019)

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Еще Виктор Гюго говорил о парижском пригороде Монфермей, как о месте полицейского произвола и отбросов общества. Прошло два столетия, но ничего не изменилось. В центре сюжета - новенький полицейский Стефан, который вместе с коллегами творит собственную справедливость. Но однажды они попали на камеру дрона одного парня.

Боль и Слава (2019)

История о некогда знаменитом кинорежиссере, который находится на закате своей карьеры. Он вспоминает трудное детство, первую любовь и поиски вдохновения. А однажды его зовут на ретроспективу его культовой ленты вместе с исполнителем главной роли, с которым он не общался много лет.

Убийство священного оленя (2017)

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Кардиохирург по имени Стивен живет спокойной жизнью со своей женой и двумя детьми. Однако вскоре о себе дает знать уже забытое прошлое. И разрушение размеренности дополняется тем, что у его сына внезапно отказывают ноги.

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