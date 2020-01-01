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Киноновинки, которые можно посмотреть дома /Flickr

Без походов в кино придется обходиться еще несколько недель, но студии не оставляют своего зрителя ни с чем. Конечно, большинства премьер придется дождаться, но ко многих новым лентам уже есть доступ в Сети - на стрим-сервисах, онлайн-площадках и в интернет-кинотеатрах.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

Охота

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В центре сюжета - несколько незнакомцев, которые очнулись связанными в каком-то лесу. Вскоре они узнают, что стали жертвами группы богатых американцев, которые любят устраивать охоту на людей из низших социальных слоев. Но в этот раз не все пойдет по их плану.

Милый мальчик

Отис Лорд - молодой актер, пристрастившийся к алкоголю. Он попал в ДТП, а после - в реабилитационную клинику, где врач посоветовал ему вспомнить моменты из прошлого, чтобы преодолеть зависимость. И он погружается в воспоминания, где присутствует его отец, который терзал Отиса морально и физически.

Квин и Слим

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Парень и девушка, познакомившиеся в соцсетях, устраивают свидание, хорошо проводя время друг с другом. Они решают проехаться по улицам города, но их останавливает полиция, заявившая, что те угнали автомобиль.

Настоящие боссы

Лучшие подруги Миа и Мел управляют маленькой косметической компанией, которая уже на грани разорения. Но внезапно их долги предлагает погасить титан индустрии Клэр Луна, которая в обмен хочет получить свою долю. Девушки соглашаются, но с этого момента их отношения будут проходить проверку на прочность.

Дитя погоды

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Аниме о 16-летнем парне, который сбегает из дома в Токио. Оставшись без денег и документов, он обращается к бывшему попутчику, а тот берет его на работу в свой журнал о сверхъестественных вещах и даже дает жилье. И однажды этот парень знакомится с девушкой, которая может повелевать погодой.

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