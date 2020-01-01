ТОП-5 удивительных фильмов о гениальных людях

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Фильмы о настоящих гениях /Flickr

Мир должен знать не только героев, но и гениев в лицо, которые смогли так или иначе повлиять на будущее, на жизнь людей и на развитие разного рода сфер. Их истории не только информативны, но еще и интересны, волнительны и поучительны. Поэтому о них и снимают большое кино, которое редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Человек, который познал бесконечность (2015)

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Отличная картина о человеке по имени Сринивас Рамануджан. У него не было математического образования, его не хотели брать на работу, но однажды он добился огромного успеха в теории чисел, пройдя через множество преград.

Вселенная Стивена Хокинга (2014)

В центре сюжета этого байопика - молодой и подающий большие надежды студент-физик Стивен Хокинг, который влюбился в Джен Уайлд. Они отлично проводили время, общались об искусстве, звездах на небе и науке. Но внезапно Хокингу ставят диагноз - боковой амиотрофический склероз, из-за которого он может умереть через два года.

Война токов (2017)

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Джордж Вестингауз и Томас Эдисон, уже добившиеся определенных высот в своей жизни, в 1880-ом году были разного мнения о токе. Они долго соревновались, совершая и ошибки, и прорывы, ведя войну за электрификацию американских городов.

Хичкок (2012)

Картина о легендарном режиссере Альфреде Хичкоке, действие которой разворачивается в то время, когда он решил отойти от привычного жанра и снять скромную картину Психо. Он проделал огромную работу, изучая человеческие души для того, чтобы создать одну из величайших симфоний ужаса в истории.

Игра в имитацию (2014)

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Эта история об английском математике Алане Тьюринге, который повлиял на развитие современной информатики. Во время Второй мировой войны он был нанят для того, чтобы разгадать код вражеской шифровальной машины , с помощью которой передавались данные о грядущих наступлениях.

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