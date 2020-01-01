ТОП-5 фильмов, которые можно бесплатно посмотреть на YouTube

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Бесплатные фильмы на YouTube /Flickr

Пока все еще закрыты кинотеатры фильмы остается смотреть только дома. Мы уже неоднократно писали о новинках, регулярно повляющихся на разных платформах в Сети, а в этот раз редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала пять разных лент, которые можно абсолютно бесплатно посмотреть на YouTube.

Короткий срок 12 (2013)

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Потрясающая драма о девушке по имени Грейс, которая работает в центре помощи подросткам, борющимся с депрессией и разными психологическими заболеваниями. У нее непростые отношения с коллегой, а кроме этого, она все еще пытается разобраться с детской травмой.

Ла-Ла Ленд (2016)

Популярная история девушки, мечтающей стать голливудской звездой, и парня, который грезит карьерой джазмена. Однажды они влюбились друг в друга, но как только их карьеры начали развиваться, в отношениях появилась трещина.

Дом, который построил Джек (2018)

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Джек - серийный убийца и настоящий маньяк. Его так называемый путь длится двенадцать лет, за которые он совершил пять зверских, но изощренных убийств. И к своему делу он подходит так, будто это настоящее и очень тонкое искусство.

Гонка (2014)

Эта лента основана на реальной истории гонщиков Джеймса Ханта и Ники Лауды, которые были звездами в золотое время Формулы-1. Они были серьезными соперниками, а ради превосходства друг над другом эти двое готовы были доводить себя до истощения. Но в их деле нет права даже на малейшую ошибку, ведь она может стоить им всего.

Глубоководный горизонт (2016)

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Экранизация истории об ужасной аварии на нефтяной платформе Глубоководный горизонт, которая стала одной из ужаснейших техногенных катастроф всех времен. Люди, заступившие там на вахту, делали все, чтобы предотвратить худшее, а многие из них так и не вернулись домой.

Ранее мы писали о пяти новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома