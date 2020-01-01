ТОП-5 многогранных фильмов, которые впечатляют

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Многогранное кино /Flickr

Бывают фильмы, которые достаточно посмотреть всего один раз, чтобы взять с них максимум чего-нибудь для себя. А есть картины, которые заслуживают большего внимания, их стоит пересматривать и находить что-то новое, ведь они интересные, запутанные и многогранные.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 многогранных фильмов.

Между нами музыка (2015)

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Лента Терренса Малика, в центре сюжета которой - девушка, мечтающая о музыкальной карьере. В этом ей может помочь один продюсер, с которым ее связывают и интимные отношения. Но однажды она знакомится с начинающим талантливым артистом, к которому ее начинает тянуть. А в жизни продюсера появляется еще одна женщина. И в этом четырехугольнике каждому придется делать выбор.

Призрачная нить (2017)

Превосходный лондонский кутюрье шьет наряды для высшего света, королевской семьи и светских людей. Ему помогает сестра, но однажды в его жизни появляется молодая Альма, которая все меняет и становится его музой.

Из машины (2014)

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Научно-фантастическая картина о молодом парне, которому выпадает возможность поработать у миллиардера, занимающегося высокотехнологическими разработками. Он живет вдали от цивилизации, а его новому помощнику предстоит опробовать женщину-робота, наделенную искусственным интеллектом.

Прибытие (2016)

Лингвист Луиза Бэнкс вынуждена посреди ночи ехать в некое место по заданию правительства. Там она будет работать с физиком Яном Доннели. Все дело в том, что на нашу планету прибыли неопознанные летающие объекты, с которыми этим двоим придется установить контакт.

Лобстер (2015)

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В ближайшем будущем появились жуткие пансионаты, в которые помещают одиноких людей для того, чтобы они нашли вторую половинку. Если же им это не удается за отведенные сроки, то их превращают в животных и отправляют в лес. Туда же попадает мужчина по имени Дэвид. Но удастся ли ему обзавестись отношениями?

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