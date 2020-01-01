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Киноновинки, которые можно посмотреть дома /Flickr

Больших премьер в кинотеатрах в ближайшее время ждать точно не стоит, хотя уже и можно смотреть разные ленты на больших экранах. А вот новинки все так же появляются на стриминговых платформах, онлайн-кинотеатрах и цифровых площадках.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

Палм-Спрингс

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Отличная романтическая комедия о девушке Саре и парне Найлзе, которые познакомились на одной свадьбе. Все дело в том, что молодой человек бывал здесь уже огромное количество раз, ведь он застрял во временной петле. И в этом дне сурка находятся много людей, которым это нравится.

Бекки

Бекки - 13-летняя девочка, потерявшая маму. Однажды ее отец в лесном домике объявляет, что собирается жениться, но она сбегает в лес. Вскоре в дом пробираются сбежавшие из тюрьмы нацисты, которым Бекки решает дать отпор.

Форпост

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Военный боевик об армии США, которые в 2006-ом установили в Афганистане несколько блокпостов, чтобы не дать перемещаться врагам и предотвратить контрабанду оружия. И на одном из форпостов, который находился в невыгодном положении, солдатам пришлось сражаться в неравном бою.

Легендарное ограбление

Дойс и Чаки всегда грабили магазины, но теперь им захотелось добычи покрупнее. Они составили план, согласно которому должны вынести 30 миллионов долларов из хранилища. Вот только эти деньги принадлежат мафии.

Солнце в ночи

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Фрэнсис - американская художника, которая хочет начать в Норвегии новую жизнь, а Яша - эмигрант, приехавший на похороны отца. И этим двоим суждено оставить позади свое прошлое, обретя будущее.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети