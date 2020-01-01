План действий на уикенд: Kozak System, Скрябин и фестиваль вина

Куда пойти в Киеве на выходных 29 февраля и 1 марта

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План действий на уикенд /facebook.com/kozaksystemband/

Именно на этих выходных заканчивается зима и начинается весна! И на стыке этих двух времен года в Киеве пройдет масса отличных мероприятий, которые скрасят уикенд. А лучшие из них редакция Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

Kozak System

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Популярный украинский коллектив, представляющий Украину на международной арене, уже в субботу выступит в Киеве с большим концертом. Они громко и ярко презентуют свой пятый альбом Влюбленные злодеи (Закохані злодії) на большой сцене.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 29 февраля, 19:00. Цена: от 350 гривен.

Kozak System /facebook.com/kozaksystemband/

5 лет без Скрябина

Группа Jack London исполнит трибьют-шоу, посвященное Кузьме Скрябину, которого уже пять лет нет с нами. Они споют его лучшие песни, которые знают тысячи украинцев, а дополнено все это будет зрелищной полнокупольной проекцией.

Teleport360, ВДНХ (пр. Глушкова, 1, 10 павильон). 29 февраля, 19:00. Цена: от 250 гривен.

Трибьют-шоу /facebook.com/skryabinofficial/

GEORGIA

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Бывшая футболистка и барабанщица, а ныне - молодая британская звезда впервые приезжает в Украину с большим сольным концертом. Она порадует олдскульным диско, зарядит энергией и заставит двигаться, получая массу эмоций.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 29 февраля, 19:00. Цена: от 650 гривен.

Georgia /facebook.com/events/978866059113808/

SUPERNATURAL WINE FESTIVAL

Фестиваль благородного, вкусного, сухого, полусладкого, белого, красного и настоящего вина. Этот напиток любит по всему и наша страна не исключение. Поэтому уже в субботу в одном месте соберутся виноделы-натуралисты и почитатели. И здесь можно будет узнать много нового об этом напитке, продегустировать и просто пообщаться с людьми.

M82 (ул. Межигорская, 82). 29 февраля, 12:00. Цена: от 200 гривен.

Фестиваль вина /facebook.com/events/542607922996734/

Hammerfall

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Легендарная металл-группа из Швеции приготовила яркое шоу мирового уровня, которое они везут прямо в Киев! И они уже готовы порвать зал, презентуя свой новый, уже одиннадцатый по счету альбом.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 29 февраля, 20:00. Цена: от 1050 гривен.

HammerFall /facebook.com/events/416088212678970/

Jazz Age Show

Музыкальное ретро шоу, на котором можно услышать аутентичную музыку золотой эпохи джаза, увидеть танцы 20-40-ых годов, окунуться в атмосферу нью-йоркских клубов прошлого столетия и насладиться большим джазовым кабаре от Jazz Age Show Group и Shiny Stockings Chorus Line.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 1 марта, 19:00. Цена: от 360 гривен.

Эпоха джаза /facebook.com/events/630651637497137/

Подпольный стендап

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И, конечно же, ко всей музыке и прочим шоу стоит добавить щепотку юмора от ребят из Подпольного стендапа. В этот раз на сцену выйдут Свят Загайкевич, Артур Петров, Сергей Чирков, Василий Байдан и Сергей Липко. И они подарят много комедии, историй и отличного настроения!

Gemini Roastery (ул. Антоновича, 172). 1 марта, 19:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/639238730237421/

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