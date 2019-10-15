"Будет фантастическим!": Кортни Кокс раскрыла детали продолжения Друзей

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Друзья /Flickr

Совсем недавно стало известно, что в эфир выйдет новый специальный эпизод сериала Друзья, в котором соберутся все главные актеры - Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу и Мэттью Перри. Он выйдет уже в мае 2020-го на HBO Max.

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В своем недавнем интервью для шоу Прогулка с Кевином Нилоном актриса Кортни Кокс раскрыла некоторые детали их воссоединения. По ее словам, в 60-минутной серии герои соберутся в одной комнате, чтобы вспомнить о том, как создавался проект.

"Самое интересное, что все мы впервые соберемся вместе в комнате и поговорим о сериале. Он выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Я невероятно взволнована. Уверена, мы прекрасно проведем время. Я так взволнована. Мы встретимся, чтобы все обсудить, мы будем сидеть и вспоминать этот невероятный опыт, который у нас был. Запуск будет фантастическим", - призналась актриса.

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Кокс подчеркнула, что с момента окончания съемок сериала все они не часто собирались вместе. "Идеальное воссоединение для меня (оно недавно произошло, кстати, но заняло целую вечность)... Я не знаю, сколько лет прошло, может быть, 15, и вот мы наконец собрались вместе и поужинали", - добавила она.

Отрывок из интервью (на английском):

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