Кинопремьеры: Человек-невидимка, Дэниел Рэдклифф и украинское кино

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Кинопремьеры недели /Flickr

На этой неделе в украинский прокат выходят украинская военная экшен-драма, боевик с Дэниэлом Рэдклиффом, фантастический триллер с Элизабет Мосс, биографическая лента о Джин Сиберг, а также фильм о Леонардо Да Винчи.

Человек-невидимка

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Главная героиня состояла в отношениях с богатым, но властным и агрессивным молодым человеком. Она сбежала от него, а чуть позже стало известно, что он покончил с собой. Но она не верит в это и однажды понимает, что за ней кто-то следит.

Против всех врагов: История Джин Сиберг

Байопик об актрисе, которая стала звездой французской новой волны и выступала за права чернокожих людей. И именно это и отношения с Хакимом Джамалом сделали ее объектом преследований ФБР, что начало рушить ее карьеру.

Черкассы

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Украинская лента, основанная на реальных событиях, произошедших в 2014-ом году, когда российские войска захватили украинские корабли в озере Донузлав. И минный тральщик Черкассы до последнего не сдавался и продолжал борьбу. Наша редакция уже посмотрела ленту и написала на него рецензию.

Пушки Акимбо

Майлз всегда мечтать стать героем с суперспособностям, но вырос и стал жить скучной жизнью, разрабатывая видеоигры. Но однажды в его дом ворвалась одна банда и сделала его участником игры на выживание, в которой ему нужно ликвидировать самую опасную убийцу.

Офицер и шпион

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Новая лента Романа Полански, рассказывающая о французском капитане разведки, которого обвинили в измене родине. Никто из его окружения не задается вопросами по этому делу, но он решает сам очистить свою репутацию. И этот скандал становится политическим и разделил Францию на две части.

Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры

Биографический фильм о великом деятеле искусства и удивительном гении, который создал одну из главных картин в мире и стал частью мировой истории. И в этом фильме с помощью технологий воссоздают его великие произведения.

Ранее сообщалось о том, что появились фото со съемок украинской комедии Звезды по обмену с Dzidzio и Поляковой