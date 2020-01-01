Звезды по обмену: Появились фото со съемок украинской комедии с Dzidzio и Поляковой

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Съемки фильма Звезды по обмену /Пресс-служба

В Украине официально стартовали съемки еще одной отечественной семейной комедии с участием украинских звезд. Она называется Звезды по обмену, а главные роли в ней сыграют артисты Оля Полякова и Михаил Хома (Dzidzio).Фото со съемок уже появились в Сети.

Сюжет расскажет о двух звездах шоу-бизнеса, которые неожиданно меняются телами друг друга. Конечно же, им срочно хочется вернуться назад, но для этого есть одно важное условие - им предстоит решить все личные проблемы друг друга, а также развеять гендерные стереотипы.

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"Это будет легкая и жизненная комедия с настоящим социальным подтекстом: надо ценить то, что имеешь, и даже в погоне за своими амбициозными целями беречь отношения с ближайшими", - прокомментировал будущим фильм Dzidzio.

Комедия Звезды по обмену выйдет в украинский прокат в конце 2020-го. Напомним, что уже 5-го марта на большие экраны выйдет еще один фильм с Поляковой - Свидание в Вегасе.

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