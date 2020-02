Эпицентр экшена: Появились свежие видео со съемок Матрицы

Поделись







Матрица /Flickr

В городе Сан-Франциско в самом разгаре проходят съемки долгожданного боевика Матрица 4, который станет прямым продолжением культовой трилогии сестер Вачовски. В Сеть снова слили фотографии со съемочного процесса.

На двух видеороликах прохожие запечатлели, как проходит работа над экшен-сценами. В них можно увидеть использование различной пиротехники и взрывчаток, а также машины и вертолеты, участвующие во всем процессе.

Matrix 4 filming next to our condo in San Francisco no Keanu Reeves yet #matrix #Matrix4 #matrixdsanfrancisco pic.twitter.com/J0hkzlsrmg — SkyBobbyTv (@SkyBobbyTv1) February 24, 2020

Matrix 4 creating a war zone in downtown San Francisco. Super low flying helicopters and explosions right on Market and Pine St. pic.twitter.com/a2dMkUIoNS — Alberto Tretti (@albertotretti) February 23, 2020

Напомним, что боевик Матрица 4 выйдет в прокат 21-го мая 2021-го года.

