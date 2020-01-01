Стильный Том Харди: Опубликованы фото со съемок Венома 2

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Веном /Flickr

В Сети появились свежие черно-белые фото с одного из самых долгожданных блокбастеров этого года - Венома 2. Их опубликовал исполнитель главной роли актер Том Харди в своем Instagram.

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На снимках запечатлены сам Харди, актер Вуди Харрельсон, играющий роль главного злодея в сиквеле, режиссер Энди Серкис и несколько других членов съемочной команды.

Напомним, что сюжет кинокомикса Веном 2 пока держится в секрете. Дата выхода фильма в украинский прокат - 2 октября 2020 года.

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