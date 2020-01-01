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Вышел захватывающий трейлер фильма Номера Олега Сенцова

Лента была показана на Берлинском кинофестивале
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Номера
Номера
/Пресс-служба

В Сети появился официальный трейлер нового фильма Олега Сенцова, который он режиссировал из тюрьмы в РФ, под названием Номера. Помогал ему постановщик Ахтем Сейтаблаев, а премьера состоялась на Берлинском кинофестивале в этом году.

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Сюжет ленты разворачивается в заключенном обществе, где у всех есть номера и каждый подчиняется верховному правителю Нулю. Все привыкли жить по книге Правил, но однажды появляется новенький, который нарушает покой власти.

Фильм Номера получил хвалебные отзывы на Берлинале-2020. В Украине премьера состоится осенью.

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