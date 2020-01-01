Вышел захватывающий трейлер фильма Номера Олега Сенцова
Лента была показана на Берлинском кинофестивале
Номера/Пресс-служба
В Сети появился официальный трейлер нового фильма Олега Сенцова, который он режиссировал из тюрьмы в РФ, под названием Номера. Помогал ему постановщик Ахтем Сейтаблаев, а премьера состоялась на Берлинском кинофестивале в этом году.
Читай также: Опубликован постер фильма Номера Олега Сенцова
Сюжет ленты разворачивается в заключенном обществе, где у всех есть номера и каждый подчиняется верховному правителю Нулю. Все привыкли жить по книге Правил, но однажды появляется новенький, который нарушает покой власти.
Фильм Номера получил хвалебные отзывы на Берлинале-2020. В Украине премьера состоится осенью.
Ранее мы писали рецензию на украинский фильм Черкассы, который основан на реальных событиях 2014-го года