Интригующе: Опубликован постер фильма Номера Олега Сенцова

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Номера /Пресс-служба

Новый фильм украинского режиссера Олега Сенцова под названием Номера, который будет представлен на Берлинском кинофестивале, обзавелся свежим и интригующим постером. Известно, что постановщик режиссировал картину прямо из заключения в России, а помогал ему коллега Ахтем Сейтаблаев.

Постер фильма Номера /Пресс-служба

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Картина Номера расскажет о заключенном обществе, которое подчиняется системе и верховному правителю - Нулю. Герои привыкли бегать по кругу и делать все, как написано в книге правил. Но однажды появляется новый житель, который многое меняет.

Мировая премьера фильма Номера состоится 18-го февраля. В украинском прокате лента появится осенью 2020-го.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм о Донбассе получил награду на кинофестивале Сандэнс