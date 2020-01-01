План действий на уикенд: Alyosha и Vlad Darwin, Кураж Базар и Iron Maiden
Сразу за Днем всех влюбленных следуют выходные, а значит, что можно дальше отмечать этот праздник или же устроить для себя любой другой. В столице 15-го и 16-го февраля точно будет, куда пойти, и точно есть, из чего выбрать.
PAVEL IGNATIEV. PIANO
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Концерт для романтиков - это специальная программа украинского композитора Павла Игнатьева, посвященная Дню всех влюбленных. Он устроит невероятное шоу, где сыграет множество великолепных композиций, включая песни из фильмов Ла-ла Ленд и Шербурские зонтики.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 15 февраля, 19:00. Цена: от 180 гривен.
Дон Жуан
Нашумевший спектакль о герое-любовника, образ которого был переосмыслен уже огромное количество раз. И в эту субботу история о нем снова заиграет новыми красками. А главные роли здесь сыграют Михаил Кукуюк, Анна Кузина, Алейксей Вертинский и другие.
Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 15 февраля, 19:00. Цена: от 230 гривен.
IRON MAIDEN TRIBUTE
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Трибют-шоу, посвященное легендарной группе, посвященное сорокалетию их первого альбома. Это будет настоящий разрыв, бешеный драйв и куча эмоций. А дарить все это со сцены будут Blood Brothers, которые не просто качественно исполняют популярные хиты, но и устраивают зрелищное шоу.
MonteRay Live Stage (ул. Прорезная, 8). 15 февраля, 19:00. Цена: от 250 гривен.
Кураж Базар
Киевляне и гости столицы уже заждались выходных с Кураж Базаром, поэтому они наконец-то возвращаются. Этот уикенд будет посвящен теме self-love, а пройдут здесь лекции и фильмы про любовь, быстрые свидания, музыка от диджеев, а также можно будет сделать тату, пошопиться, сфотографироваться и даже пожениться!
ВДНХ (пр. Глушкова, 1). 15-16 февраля, 12:00. Цена: от 150 гривен.
MGZAVREBI
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Популярный рок-коллектив из Грузии приезжает к нам в столицу, чтобы презентовать свой уже седьмой по счету альбом. Эти ребята запоминаются своим стилем, а также эмоциями и драйвом, которые они дарят на своих выступлениях.
ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 16 февраля, 19:00. Цена: от 690 гривен.
ALYOSHA и VLAD DARWIN
Совместный концерт Алеши и Влада Дарвина, которые давно стали одним из самых романтических дуэтов страны, а их хит Ты лучшая из людей покорил сердца тысяч слушателей. Их шоу под названием Золотая средина станет запоминающимся, ведь там будет любовь, страсть, эйфория, ревность, обиды и многое другое, что свойственно для влюбленных.
Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 16 февраля, 19:00. Цена: от 150 гривен.
Тарантиномания
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Грандиозный концерт от знаменитого украинского оркестра НАОНИ. Музыканты вживую сыграют композиции из культовых фильмов Квентина Тарантино. И это будет уникальным погружением в киномиры, а наслаждение от происходящего гарантировано.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 16 февраля, 19:00. Цена: от 300 гривен.
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