Дурнев ярко пошутил над Олей Поляковой, Юрием Ткачом и Лолитой

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Дурнев смотрит сторис /instagram.com/aleksey_durnev/

Популярный украинский шоумен и блогер Алексей Дурнев сразу вслед за вторым выпуском фуд-шоу Еда Дурнева представил сорок шестой эпизод Дурнев смотрит сторис. Он длится сорок пять минут и в нем снова много звезд.

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Начал ролик Алексей с обзора Instagram-сторис Леси Никитюк и ее шуток, а также с видеозаписей Юрия Ткача (которого сравнил с Потапом), Кати Спивак и скандальной блогерши Тифани Бугатти. Кроме них, Дурнев высмеял и покритиковал Лолиту Милявскую (а также обсудил новости о ней), Ольгу Полякову (и ее поездку на Бали), Моргенштерна, Елену Филонову, Сашу Шпака и других популярных людей. Также в выпуске присутствовала рубрика Новости Инстаграмма.

Сорок шестой выпуск шоу Дурнев смотрит сторис уже набрал 155 тысяч просмотров и 12 тыс лайков на YouTube.

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