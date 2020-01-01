Видеоролик с танцующим Зеленским порвал TikTok

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Владимир Зеленский /instagram.com/zelenskiy_official

В новой популярной соцсети под названием TikTok, куда пользователи публикуют короткие музыкальные видео, появился ролик с Владимиром Зеленским. Его опубликовала блогер Лена Леона.

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На записи видно, как нынешний президент Украины в черной футболке зажигательно танцует в клубе или ресторане, будучи окруженным другими людьми. Напротив него запечатлели девушку, которой предположительно является его супруга Елена Зеленская.

Автор видео отметила, что оно было снято еще до избрания Зеленского главой государства. "Видео снято до президентства. Без паники, розбійники", - гласит подпись под роликом, который уже успел собрать более 47 тысяч лайков в TikTok.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял нардепа Дубинского, Зеленского и канал 1+1