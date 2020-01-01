Майкл Щур высмеял нардепа Дубинского, Зеленского и канал 1+1

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

На YouTube состоялась премьера нового выпуска популярного информационно-развлекательного шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром. На этот раз ведущие коснулись, как общественно важных тем, так и локальных новостей.

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В получасовом выпуске изначально рассказали о конкурсе лучших туалетов, а продолжили высмеиванием апостола Мунтяна, который попытался бороться с коронавирусом с помощью заклинаний. Также в ролике поговорили об обысках на канале 1+1, а точнее - в офисе программы Деньги, и обсудили журналистские расследования и высказывания нынешнего нардепа (а ранее - телеведущего) Александра Дубинского на вышеупомянутом телеканале. Кроме этого, ведущие рассказали, зачем на самом деле Эрдоган встречался с Зеленским, как один мужчина обманул Google-карты, и поведали о популярных страничках в Instagram.

Двадцать первый выпуск программы #@)₴?$0 с Майклом Щуром посмотрели более 220 тысяч раз, поставили 15 тысяч лайков, а также ролик попал на 31-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял Юлию Тимошенко и нардепа Илью Киву