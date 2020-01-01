Майкл Щур высмеял Юлию Тимошенко и нардепа Илью Киву

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Новый выпуск информационно-развлекательного шоу #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

На YouTube-канале Телевидение Торонто (Телебачення Торонто) вышел новый девятнадцатый выпуск информационно-развлекательного шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром. В нем он вместе со своими соведущими обсудил новости прошлой недели.

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В ролике раскритиковали и высмеяли Юлию Тимошенко за ее слова о духовных ценностях и оппозиции к власти, а также высказались в очередной раз о народном депутате Илье Киве, который избил ветерана АТО в центре Киева. Кроме этого, ведущие рассказали о том, как герб Украины попал в список нацистской символики в Британии, о фотографиях голых гениталий владельца Amazon, а также о поездке президента Владимира Зеленского в Давос.

Девятнадцатый выпуск программы #@)₴?$0 за сутки набрал 159 тысяч просмотров на YouTube, 10 тыс лайков, а также попал на 50-ое место в тренды.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев жестко раскритиковал популярный ресторан в Киеве