"Замена Ревизора": Дурнев жестко раскритиковал популярный ресторан в Киеве

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Дурнев выпустил новое шоу /instagram.com/aleksey_durnev/

Популярный украинский блогер и шоумен Алексей Дурнев представил первый выпуск своего нового шоу, которое носит название Еда Дурнева. В нем он будет заказывать на дом блюда из популярных ресторанов, которые находятся в Киеве, и давать им раскрытую оценку.

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Первым заведением, еду из которого обозревал Дурнев, стала сеть ресторанов Mister Cat. Ведущий заказал различные блюда, включая пиццу, суши, супы, пасту и салаты, а также попробовал их. Важно отметить, что большинство из блюд пришлись ему не по душе и были раскритикованы, в первую очередь, за вкус, обвешивание или перевешивание, а также за отличие результата от картинки на сайте. Зрителям такой формат пришелся по душе и многие даже успели пошутить, что Алексей стал своеобразной заменой ревизору Николаю Тищенко, который стал народным депутатом.

Шоу Еда Дурнева за сутки набрало 155 тысяч просмотров, 11 тысяч лайков и 1 тыс дизлайков на YouTube.

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