BadComedian разгромил последнюю часть фильма Елки

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BadComedian /Скриншот с YouTube

Популярный кинокритик и YouTube-блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, прямо к новогодним праздникам выпустил обзор на российский фильм Елки: Последние, снятый Тимуром Бекмамбетовым и вышедший ровно год назад.

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В получасовом видеообзоре Евгений указал на многочисленные ошибки в сюжете и сценарные дыры, повторение автором всего, что было в прошлых шести частях франшизы, а также снова прошелся по количеству рекламных интеграций в ленте. Кроме этого, блогер заявил, что фильм вовсе не такой добрый и душевный, как того обещали создатели, едко спародировал самого Бекмамбетова в юмористических вставках, а также с помощью монтажа вставил себя в некоторые сцены.

Обзор BadComedian на фильм Елки: Последние уже набрал 3,8 миллиона просмотров, 382 тысячи лайков и 5 тысяч дизлайков. Ролик попал на 17-ое место в тренды YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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