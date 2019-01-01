BadComedian разнес российские фильмы про Крым, супергероев и Марс

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BadComedian /Скриншот с YouTube

Популярный YouTube-блогер и кинокритик Евгений Баженов, он же BadComedian, представил свежий видеообзор, в котором снова коснулся темы российского кинематографа. Однако на этот раз его прицел попала не один продукт, а целых три, назвав их трилогией бреда - Только не они (рассказывающий о необычных супергероях), Пришелец (российский ответ голливудскому Марсианину), а также Крымский мост (история любви не без политики и стереотипов).

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В часовом ролике Баженов успел жестко пройтись по каждому из фильмов, поругав сценарий, съемку, сюжет, игру актеров и многие другие их составляющие. Не обошлось и без резких высказываний в сторону киноделов, острых пародий со спецэффектами, а также колкого юмора, который присущ всем видеообзорам критика. К слову, отношение БэдКомедиана к этим фильмам выражается еще и в предупреждении в самом начале, которое гласит, что просмотр не только картин, но и данного обзора не рекомендуется к просмотру никому.

Новый кинообзор от BadComedian за несколько часов набрал 2 миллиона просмотров, 278 тысяч лайков и 2 тыс дизлайков. Ролик занял 2-ое место в трендах YouTube.

В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА - 18+

Ранее сообщалось о том, что BadComedian раскритиковал российский фильм об Афганистане