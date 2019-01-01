Как отреагировали соцсети на выпуск шоу вДудь с Тимуром Бекмамбетовым

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вДудь /скриншот с YouTube

После двухнедельного перерыва в Сеть вернулось с новым выпуском шоу вДудь. На этот раз новым гостем стал знаменитый режиссер Тимур Бекмамбетов, который дал большое интервью Юрию Дудю.

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В ходе полуторачасового интервью Бекмамбетов рассказал о доме Уолта Диснея, в котором живет в данный момент, о работе над фильмом Елки, о деньгах, полученных от государства РФ, о влиянии Диснея на Вторую мировую, об отношении к Евгению BadComedian, о сотрудничестве с Анджелиной Джоли, о рекламе в своих фильмах, о продолжении Иронии Судьбы, а также о своем заработке. Кроме этого, он ответил на вопросы о походах к президенту, о поднятии киноиндустрии и многом другом.

Некоторые зрители отметили, что считают интервью скучным, а гостя - мастером отмазок. А вот другие все же назвали само интервью провальным, а Тимура - интересным человеком, который может двигать кинематограф. Однако комментаторы также похвалили Юрия за проделанную журналистскую работу, а выпуск назвали качественным.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь с Тимуром Бекмамбетовым вышел на официальном YouTube-канале шоу.

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