Как отреагировали соцсети на выпуск шоу вДудь о Порнофильмах

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вДудь /Скриншот с YouTube

Популярное шоу вДудь вернулось в строй со стабильным выходом новых выпусков, а на этот раз гостями стали музыканты из популярной панк-рок-группы Порнофильмы. В основном интервью Юрию Дудю дал солист Владимир Котляров, однако и другие участники также появились в ролике.

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Музыканты рассказали о жизни в России, о том, о чем они поют в своих песнях (в том числе, и о критике современной России), о панк-роке, о влиянии других музыкантов на свое творчество, об отказе почек, о вегетарианстве, о сфабрикованных делах, об Украине, о треке, который был написал в память о друге, о творчестве Владимира Высоцкого, а также о том, почему считают Ивана Урганта панком, и многом другом.

Традиционно зрители канала вДудь высказали свое мнение о гостях, которое было, в основном, позитивное. Люди написали, что солист группы интеллигентный и умный человек, а также похвалили само интервью. В комментариях похвалили не только музыкантов, но и самого Дудя за проделанную работу, а также за то, что познакомил их с данными артистами и их творчеством.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь с группой Порнофильмы за сутки посмотрели 1,8 млн раз, а также поставили 110 тысяч лайков и 9 тыс дизлайков на YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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