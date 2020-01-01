Дурнев подобрал парней для Славы Каминской и звезды сериала Школа

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Дурнев ищет парня /Скриншот с YouTube

На YouTube вышел новый тринадцатый выпуск популярного шоу Алексея Дурнева под названием Дурнев ищет парня. Суть его в том, что вместе со звездными гостьями он подбирает им потенциальных женихов, однако зачастую все это перерастает в их обсуждение и юмор.

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На этот раз в шоу приняли участие певица и участница группы Неангелы Слава Каминская, актриса из сериала Школа Ольга Шевченко и модель Маргарита Верховцева. За более чем 50 минут Алексей вместе с девушками обсудил то, какие у них вкусы на мужчин, какие фотографии им присылают фанаты в соцсетях, что пишут некоторые люди, а также не без юмора обсудили самих парней, которых для них подобрал Дурнев в приложении для знакомств. По сложившейся традиции, для самого ведущего нашли девушек.

Тринадцатый выпуск шоу Дурнев ищет парня за сутки посмотрели 186 тысяч раз, а также поставили 8 тыс лайков на YouTube.

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