Как отреагировали соцсети на новогодний выпуск Вечернего Квартала

Поделись







Новогодний Вечерний Квартал /Скриншот с YouTube

В Сети вышел новый выпуск популярного юмористического шоу Вечерний Квартал от студии Квартал 95. Большой концерт на этот раз был посвящен празднованию Нового года, а участие в нем приняли все звезды проекта, а также Dzidzio, Монатик, Александр Усик и другие.

Читай также: Новогоднее шоу с Киевстонером, Аллой Пугачевой и Галкиным взорвало YouTube

В шоу, которое на YouTube вышло в трех частях, юмористы представили номера о поздравлениях Трампа, Порошенко и Кличко президента Украины Владимира Зеленского с Новым годом, спародировали его самого, обратились к нему с юмором со сцены (он присутствовал среди зрителей), показали множество полотен на тему политики, семейных отношений и празднований, а также подготовили несколько музыкальных номеров, включая фирменную финальную песню.

Зрители похвалили в комментариях номер с Монатиком, отметили те полотна, которые им пришлись по душе, и позитивно высказались о выступлении Усика. Также фанаты назвали актеров Квартала талантливыми и поздравили их с праздниками, а некоторые оценили Кошевого и подчеркнули, что выступление вышло смешным, острым и трогательным. Однако не обошлось и без критики - некоторые написали, что шоу стало скучным и изменилось в худшую сторону.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новогодний выпуск Вечернего квартала посмотрели 1,2 миллиона раз, поставили 13 тыс лайков и 1,7 тыс дизлайков. Видео заняло 1-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что соцсети разгромили новый выпуск Женского Квартала