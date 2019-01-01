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Новогоднее шоу с Киевстонером, Аллой Пугачевой и Галкиным взорвало YouTube

Шоу Поездатый Новый Год лидировало в трендах YouTube
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Поездатый Новый Год
Поездатый Новый Год
/Скриншот с YouTube

Знаменитая телеведущая и блогерша Настя Ивлеева на своемYouTube канале выпустила новогоднее шоу под названием Поездатый Новый Год. За сутки оно набрало большую популярность в Сети, а главные роли в нем сыграли Максим Галкин, Kyivstoner и она сама.

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 Сюжет выпуска рассказывает о трех случайных пассажирах, столкнувшихся друг с другом в электричке. Всем им предстоит по очереди испытать, как исполняются их мечты в новогоднюю ночь. В шоу также приняли участие Антон Птушкин, Гарик Харламов, Александр Ревва, Игорь Николаев, Николай Соболев, Гоша Куценко и Алла Пугачева.

Шоу Поездатый новый Год за сутки посмотрели более 2 миллионов раз, а также оно заняло 1-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona и Джамала прокачали YouTube совместным клипом

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Поездатый Новый Год новогоднее шоу Новый Год Настя Ивлеева Kyivstoner Максим Галкин Алла Пугачева тренды YouTube Все теги
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