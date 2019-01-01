"Примитивно и бездарно": Соцсети разгромили новый выпуск Женского Квартала

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Женский Квартал /instagram.com/zhenskiykvartal_official/

После небольшого перерыва на YouTube вернулось популярное шоу Женский Квартал от студии Квартал 95. За несколько дней запись концерта набрала сотни тысяч просмотров в Сети, а также успела попасть в тренды видеохостинга.

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В новом выпуске звездные девушки представили номера о шопинге, о женской красоте, и партнерских родах с мужем, о семье, которая слушает завещание от бабушки, а также об идеальных фото в Инстаграм, об изменах и о сексе втроем. Кроме этого, в концерте приняла участие звездная гостья Екатерина Кухар.

Большинство зрителей в комментариях все же остались недовольны новым выпуском шоу. Некоторые написали, что им не интересно и не смешно, юмор назвали примитивным, а актрис - бездарными, а также отметили, что устали от обилия тем на тему секса. Кроме этого, подписчики оказались недовольны внешним видом юмористок и посоветовали им хороших сценаристов. Однако не обошлось и без тех, кому понравилось шоу - они назвали юмор тонким, а также подчеркнули, что "не смешно тем, у кого нет чувства юмора".

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск Женского квартала набрал 335 тысяч просмотров на YouTube, 3 тыс лайков, а также занял 11-ое место в трендах.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona и Джамала прокачали YouTube совместным клипом