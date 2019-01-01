Майкл Щур жестко раскритиковал YouTube-тренды и Авакова

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

На YouTube-канале Телебачення Торонто (Телевидение Торонто) вышел семнадцатый выпуск информационно развлекательного шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром, который стал последним в уходящем году. Вместе с соведущими они подвели несколько итогов года, а также обсудили последние новости.

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Свежий выпуск начался с жесткой критики того, что творится в YouTube-трендах. Щур негативно высказался по поводу засилья российских роликов, второсортных сериалов, ненужных лайфхаков и прочего контента. Кроме этого, досталось и министру внутренних дел Арсену Авакову, которого ведущие не только раскритиковали за его деятельность и переизбрание, но и высмеяли.

Также в выпуске под критический прицел попали и девятые Звездные Войны, которые обсудили в студии вместе с блогером-кинокритиком Тайлером Андерсоном из YouTube-канала Geek Journal, рассказали, кто стал главным плагиатором в Украине, как украинцы назвали звезду и экзопланету, а также поведали о различиях поколения Z и милениалов.

Новый семнадцатый выпуск шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром набрал более 130 тысяч просмотров за сутки, а также попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Звездные Войны 9 провалились в Китае и плохо стартовали в мире