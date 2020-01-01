Дурнев раскритиковал Кошевого, музыку Моргенштерна и нардепа Киву

Поделись







Дурнев смотрит сторис /instagram.com/aleksey_durnev/

На YouTube вышел сорок пятый выпуск популярного и долгоиграющего юмористического шоу под названием Дурнев смотрит сторис с украинским блогером и шоуменом Алексеем Дурневым. Свежий ролик идет почти час, и за сутки стал популярным у зрителей.

Читай также: Дурнев и звездный комик посмеялись над Евгением Кошевым и Дядей Жорой

На этот раз Алексей начал программу блогерши, которая не могла выговорить название Эйфелевой башни, Сергея Бабкина, обнимающего деревья, а также народного депутата Ильи Кивы, призвавшего фанаток присылать обнаженные фото ему в нерабочее время. Дурнев высмеял и с юмором покритиковал шутки Евгения Кошевого, в очередной раз назвав его стареющим комиком, песни рэпера Моргенштерна, сторис Дяди Жоры, курсы Ольги Горбачевой, посмеялся над заявлениями девушки Киевстонера, а также обсудил жизнь блогера Руки-базуки.

Сорок пятый выпуск шоу Дурнев смотрит сторис уже посмотрели более 227 тысяч раз и поставили 16 тысяч лайков на YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на трек Jerry Heil для Евровидения-2020