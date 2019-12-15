"Еще не сел никто": Зеленский пришел на Квартал 95 и его там высмеяли

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Зеленский пришел на Вечерний Квартал /Facebook

В воскресенье, 15 декабря, в киевском Дворце Украина прошел концерт-телесъемка шоу Вечерний Квартал, который посетил его экс-участник, а ныне - президент Украины Владимир Зеленский. Артисты встретили главу государства не без особого внимания, а также посвятили ему и его команде один из песенных номеров.

Изначально, как можно заметить в опубликованном зрителями ролике, Владимира Александровича встретили забавной фразой: "Кто пришел позже президента - в список".

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Также в Сети появился ролик, который сняла пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. На нем запечатлен фрагмент номера, в котором кварталовцы на свой лад перепели песню проекта Коррупция - Красный бархат, обратившись к своему экс-коллеге и его команде:

"С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто -

А че, зимой у вас сажать не принято?"

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