"Итальянская и японская мафия": Дурнев покритиковал известный киевский ресторан

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Еда Дурнева /Скриншот с YouTube

Новое и уже популярное шоу Алексея Дурнев под названием Еда Дурнева сразу после пилотного выпуска успело наделать шума в столице - киевские заведения стали предупреждать сотрудников о заказах от ведущего. Теперь же в Сети появился второй выпуск и на этот раз объектом ревизии стала сеть киевских ресторанов Mafia.

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Алексей решил выяснить, какая еда в заведении вкуснее - итальянская или японская, так как именно на этих кухнях специализируется данный ресторан. Он заказ пиццу, суши, салаты и супы, попробовав каждое из блюд. Так, например, Дурнев остался недоволен роллами, в основном, из-за качества риса, а вот пицца ему пришлась по душе, ведь в ней было много начинки, хотя и доставили ему ее остывшей, а также пропитанной влагой. В конце ролика ведущий поставил свои оценки ресторану Mafia, подчеркнув, что ему понравилось, а что - нет.

Второй выпуск шоу Еда Дурнева за сутки посмотрели 160 тысяч раз и поставили 10 тысяч лайков на YouTube.

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