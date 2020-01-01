Кинопремьеры: Соник, Секс-скандал и украинское кино

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Кинопремьеры недели /Flickr

Далеко не все премьеры, выпавшие прямо в канун Дня святого Валентина, подходят для романтических вечеров. Зато многие из них обязательно скрасят любой день недели, да и здесь есть, из чего выбирать, чтобы не прогадать.

Соник в кино

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Экранизация знаменитых видеоигр на SEGA о синем ежике Сонике, который очень быстро бегает, выполняет трюки, болтает и веселится. Он живет в небольшом городке и скрывается от людей, но однажды он раскроет себя и ему придется столкнуться со злодеем Роботником. Кстати, наша редакция фильм уже посмотрела и написала на него рецензию.

Остров фантазий

Главные герои попали на остров, где им обещают воплотить в жизнь самую заветную мечту. Это место находится далеко от цивилизации, поэтому и бежать, если что, даже некуда. Но, возможно, они здесь не для того, чтобы их сделали счастливыми?

Скандал

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Долгожданный фильм о сексуальном скандале в медиакорпорации Fox News, которой управлял влиятельный Роджер Айлс. Эта история показана глазами трех женщин (их сыграли Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон), которые стали жертвами домогательств.

Так близко горизонт

А вот эта лента подойдет для просмотра с любимым человеком, ведь в центре сюжета - двое людей, которые влюбились и проводят друг с другом время. Им предстоит многое преодолеть, но любовь с первого взгляда не может длиться вечно.

Голая правда

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Украинская комедия о друзьях, которые отправились в Одессу, чтобы сыграть в игру, в ходе которой им предстоит ответить на каверзные вопросы, а искусственный интеллект определит, говорят ли они правду. И эта забава может изменить их жизни. Этот фильм, кстати, мы тоже посмотрели и опубликовали на него нашу рецензию.

Моя собака Идиот

25 лет назад Арни написал бестселлер, стал успешен и нашел жену. Но время не щадит никого, поэтому с годами все в его жизни стало ухудшаться. Во всем он винит своих детей, но однажды прямо с улицы подбирает пса, даже не подозревая, что новый питомец изменит все.

Ранее сообщалось о том, что появились зрелищные кадры из блокбастера Чудо-женщина 2