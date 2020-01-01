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Появились зрелищные кадры из блокбастера Чудо-женщина 2

Вторая часть нашумевшего кинокомикса выйдет в июне
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Чудо-женщина: 1984
Чудо-женщина: 1984
/Flickr

Новая вторая часть о супергероине Чудо-женщине продолжает пополняться новыми промо-материалами. На этот раз студии Warner и DC опубликовали серию свежих кадров, на которых запечатлены главные герои.

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Снимки демонстрируют экшен-сцены с самой главной героиней Дианой Принс (включая ее новый костюм), полет на истребителе вместе со Стивом Тревором, а также новых героев - Макса Лорда и Барбару Минерву. Всех их сыграли Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль и Кристен Уиг.

В украинский прокат фильм Чудо-женщина: 1984 выйдет этим летом - 4-го июня.

Ранее сообщалось о том, что Marvel и Sony выпустят еще один блокбастер в 2021 году

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