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Герои из комиксов: Marvel и Sony выпустят еще один блокбастер в 2021 году

Проект пока остается безымянным
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Sony/Marvel
Sony/Marvel
/Flickr

Уже в этом году в прокат выходит аж два кинокомикса от Sony и Marvel - вторая часть Венома с Томом Харди и Морбиус, в котором главную роль сыграл Джаред Лето. Вероятно, эти ленты будут связаны с киновселенной Marvel и их сотрудничество будет развиваться, ведь в графике релизов появился еще один совместный проект от Sony/Marvel.

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Новая безымянная лента запланирована на 8-ое октября 2021-го года. По неподтвержденным слухам, студии готовят сольный кинокомикс о еще одном противнике Человека-Паука (Крейвене, Мистерио или Хобгоблине) или сразу о нескольких (Зловещая шестерка).

Напомним, что фильм Морбиус выйдет в прокат уже 30-го июля, а Веном 2 - 1 октября.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали даты выхода долгожданных сериалов

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Sony Marvel Человек паук Морбиус Веном Веном 2 Том Харди Джаред Лето Все теги
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