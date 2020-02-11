Герои из комиксов: Marvel и Sony выпустят еще один блокбастер в 2021 году

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Sony/Marvel /Flickr

Уже в этом году в прокат выходит аж два кинокомикса от Sony и Marvel - вторая часть Венома с Томом Харди и Морбиус, в котором главную роль сыграл Джаред Лето. Вероятно, эти ленты будут связаны с киновселенной Marvel и их сотрудничество будет развиваться, ведь в графике релизов появился еще один совместный проект от Sony/Marvel.

Sony's web continues to grow.



UNTITLED SONY/MARVEL pic now set for Oct. 8, 2021. — Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) February 11, 2020

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Новая безымянная лента запланирована на 8-ое октября 2021-го года. По неподтвержденным слухам, студии готовят сольный кинокомикс о еще одном противнике Человека-Паука (Крейвене, Мистерио или Хобгоблине) или сразу о нескольких (Зловещая шестерка).

Напомним, что фильм Морбиус выйдет в прокат уже 30-го июля, а Веном 2 - 1 октября.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали даты выхода долгожданных сериалов