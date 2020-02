Герои из комиксов: Marvel и Sony выпустят еще один блокбастер в 2021 году

Уже в этом году в прокат выходит аж два кинокомикса от Sony и Marvel - вторая часть Венома с Томом Харди и Морбиус, в котором главную роль сыграл Джаред Лето. Вероятно, эти ленты будут связаны с киновселенной Marvel и их сотрудничество будет развиваться, ведь в графике релизов появился еще один совместный проект от Sony/Marvel.

Sony's web continues to grow.



UNTITLED SONY/MARVEL pic now set for Oct. 8, 2021.