Герои из комиксов: Marvel и Sony выпустят еще один блокбастер в 2021 году
Уже в этом году в прокат выходит аж два кинокомикса от Sony и Marvel - вторая часть Венома с Томом Харди и Морбиус, в котором главную роль сыграл Джаред Лето. Вероятно, эти ленты будут связаны с киновселенной Marvel и их сотрудничество будет развиваться, ведь в графике релизов появился еще один совместный проект от Sony/Marvel.
Sony's web continues to grow.— Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) February 11, 2020
UNTITLED SONY/MARVEL pic now set for Oct. 8, 2021.
Читай также: Появились впечатляющие трейлер и постеры Черной Вдовы
Новая безымянная лента запланирована на 8-ое октября 2021-го года. По неподтвержденным слухам, студии готовят сольный кинокомикс о еще одном противнике Человека-Паука (Крейвене, Мистерио или Хобгоблине) или сразу о нескольких (Зловещая шестерка).
Напомним, что фильм Морбиус выйдет в прокат уже 30-го июля, а Веном 2 - 1 октября.
Ранее сообщалось о том, что Disney назвали даты выхода долгожданных сериалов