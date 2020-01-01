Мстители и Мандалорец: Disney назвали даты выхода долгожданных сериалов

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Сериалы от Disney+ /Flickr

Глава киностудии Disney Роберт Айгер раскрыл даты выхода долгожданных сериалов для сервиса Disney+, которые входят в киновселенные Звездных Войн и Marvel. Об этом пишет издание The Verge.

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Уже известно, что сериал Сокол и Зимний Солдат о двух участниках команды Мстителей стартует на платформе в августе 2020-го. А вот Ванда/Вижн о других членах этой же супергеройской организации начнется чуть позже - в декабре этого же года. Кроме этого, нашумевший сериал Мандалорец вернется со вторым сезоном уже в октябре.

А вот сериал Локи с Томом Хиддлстоном выйдет только в 2021-ом.

Ранее сообщалось о том, что появилось видео со съемок сериала Локи от MARVEL