"Успешная подготовка": Появилось видео со съемок сериала Локи от MARVEL

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Локи /Flickr

Работа над одним из самых ожидаемых сериалов от Marvel под названием Локи уже началась. Об этом свидетельствует короткий видеоролик, которым поделился в соцсетях исполнитель главной роли Том Хиддлстон.

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На опубликованном видео запечатлена репетиция одного из трюков с участием актера. "Подготовка проходит успешно", - подписал Том, добавив хэштег #Локи.

Сериал расскажет о популярном брате Тора. Сюжет пока не раскрыт, однако известно, что его побег от стражей в фильме Мстители: Финал стал отправной точкой для развития событий. Кроме этого, вероятно, герой будет путешествовать по различным эпохам цивилизации.

Дата выхода сериала Локи пока неизвестна.

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