Харли Квинн и суперзлодеи: Появились первые видео со съемок Отряда Самоубийц 2

Не успел в прокат выйти фильм Хищные Птицы, в котором Марго Робби сыграла злодейку Харли Квинн, как актриса снова вернулась к своему кинокомиксному образу - стартовали съемки блокбастера Отряд Самоубийц 2, который является мягким перезапуском прошлой части. Снимает его режиссер Джеймс Ганн.

На одном коротком видеоролике запечатлели Марго Робби, вот только на этот раз, судя по увиденному, Харли Квинн примерит новый образ - красное платье. Кроме этого, в ее руках большое копье, а не бейсбольная бита или молот.

Margot Robbie como Harley Quinn no set de the suicide squad!!! A ERA DO VERMELHO E PRETO VEEEEM AAAAAAAAA 😍😍🥰 pic.twitter.com/ftN4SLlxoJ

На других записях случайным свидетелям удалось снять Идриса Эльбу и Джона Сину.

Day 2 of shooting @JamesGunn's #TheSuicideSquad in Panama with #JohnCena and #IdrisElba #DC pic.twitter.com/5IaRbtYmny