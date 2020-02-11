Харли Квинн и суперзлодеи: Появились первые видео со съемок Отряда Самоубийц 2
Не успел в прокат выйти фильм Хищные Птицы, в котором Марго Робби сыграла злодейку Харли Квинн, как актриса снова вернулась к своему кинокомиксному образу - стартовали съемки блокбастера Отряд Самоубийц 2, который является мягким перезапуском прошлой части. Снимает его режиссер Джеймс Ганн.
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На одном коротком видеоролике запечатлели Марго Робби, вот только на этот раз, судя по увиденному, Харли Квинн примерит новый образ - красное платье. Кроме этого, в ее руках большое копье, а не бейсбольная бита или молот.
Margot Robbie como Harley Quinn no set de the suicide squad!!!— Harley Quinn Brasil 💋 (@harleyBRquinn) February 11, 2020
A ERA DO VERMELHO E PRETO VEEEEM AAAAAAAAA 😍😍🥰 pic.twitter.com/ftN4SLlxoJ
На других записях случайным свидетелям удалось снять Идриса Эльбу и Джона Сину.
Day 2 of shooting @JamesGunn's #TheSuicideSquad in Panama with #JohnCena and #IdrisElba #DC pic.twitter.com/5IaRbtYmny— DC Movie News (@DCMovieNews2) February 7, 2020
Set Video From @JamesGunn's #TheSuicideSquad #DC @JohnCena pic.twitter.com/Q5SFyCAGGs— DC Movie News (@DCMovieNews2) February 6, 2020
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Напомним, что блокбастер Отряд Самоубийц 2 выйдет в прокат 5-го августа 2021-го. Сюжет расскажет о том, как обновленная команда суперзлодеев сражается с новым врагом, которым, предположительно, станет Генерал.
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