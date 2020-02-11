Переключиться на мобильную версию

Харли Квинн и суперзлодеи: Появились первые видео со съемок Отряда Самоубийц 2

В роликах засветились Марго Робби, Джон Сина и Идрис Эльба
Поделись

Отряд Самоубийц
Отряд Самоубийц
/Flickr

Не успел в прокат выйти фильм Хищные Птицы, в котором Марго Робби сыграла злодейку Харли Квинн, как актриса снова вернулась к своему кинокомиксному образу - стартовали съемки блокбастера Отряд Самоубийц 2, который является мягким перезапуском прошлой части. Снимает его режиссер Джеймс Ганн.

Читай также: Рецензия на фильм Хищные Птицы

На одном коротком видеоролике запечатлели Марго Робби, вот только на этот раз, судя по увиденному, Харли Квинн примерит новый образ - красное платье. Кроме этого, в ее руках большое копье, а не бейсбольная бита или молот.

На других записях случайным свидетелям удалось снять Идриса Эльбу и Джона Сину.

 

Читай также: Блокбастер Хищные Птицы провалился в начале проката

Напомним, что блокбастер Отряд Самоубийц 2 выйдет в прокат 5-го августа 2021-го. Сюжет расскажет о том, как обновленная команда суперзлодеев сражается с новым врагом, которым, предположительно, станет Генерал.

Ранее сообщалось о том, что появились первые видео и фото со съемок Матрицы 4

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Отряд самоубийц Отряд самоубийц 2 Марго Робби Харли Квинн видео со съемок съемки Джеймс Ганн Хищные Птицы Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь