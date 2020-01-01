Не взлетели: Блокбастер Хищные Птицы провалился в начале проката

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Хищные Птицы /Flickr

Супергеройский блокбастер от DC и Warner под названием Хищные Птицы: Потрясающая история Харли Квинн вышел в прокат на прошлой неделе, однако не сумел показать внушительных результатов за первый-уикенд. И все это, несмотря на то, что западные критики поставили фильму высокие оценки.

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Сообщается, что в американском прокате блокбастер собрал $33 миллиона, а в международном - всего лишь $48 млн. Пока что общая касса составляет $81 млн при том, что бюджет ленты оценивается в $100 миллионов. А это значит, что для того, чтобы отбить все затраты, ей нужно собрать 250-300 миллионов долларов во всем мире.

Кроме этого, в связи с кассовым провалом в самом начале показов студия решила переименовать фильм. Теперь он называется Харли Квинн: Хищные птицы. Ожидается, что менее громоздкое название и концентрация на героине актрисы Марго Робби помогут привлечь зрителя.

Ранее сообщалось о том, что Оскар-2020 установил антирекорд по просмотрам