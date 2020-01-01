Худший результат: Оскар-2020 установил антирекорд по просмотрам

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Оскар-2020 /Depositphotos

92-ая церемония вручения премии Оскар в этом году оказалась действительно исторической - Паразиты стали первым фильмом в истории, снятым не на английском языке, который взял главную статуэтку, Брэд Питт впервые был награжден за актерскую игру и многое другое. Но вот популярность трансляции в этом году оказалась наихудшей в истории кинопремии.

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Известно, что Оскар-2020 привлек к экранам 23,6 миллиона зрителей. Для сравнения, в прошлом году церемонию смотрело 29,6 млн человек, а в 2018-ом - 26,5 млн. Это самый низкий рейтинг для данной кинопремии за все годы ее существования. Хотя, важно отметить, что Оскар все еще остается самым популярным в своем роде, ведь тот же Золотой Глобус в этом году собрал на 5,3 млн человек меньше.

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