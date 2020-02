Disney потребовали от школы $250 за благотворительный показ Короля Льва

В американской школе Эмерсон, которая находится в штате Калифорния, в ноябре состоялся показ фильма Король Лев в рамках благотворительной вечеринки. Диск принес один из родителей, а за вход собирали по $15, предлагая взамен пиццу. Всего удалось собраться примерно 800 долларов, однако Disney, узнав об этом, потребовали от учреждения выплаты штрафа.

Читай также: Disney установили новый исторический рекорд

Согласно американскому законодательству, любой показ для публики требует приобретения лицензии. Поэтому самая прибыльная студия в мире отправила жалобу, из-за которой школа должна выплатить 250 долларов штрафа. Сообщается, что вскоре будет проведена очередная благотворительная акция, дабы рассчитаться с Disney.

Однако глава студии Роберт Айгер, узнав о случившемся, принес публичные извинения от лица всего Disney в своем Twitter-аккаунте. Он пообещал, что лично пожертвует деньги школе Эмерсон.

Our company @WaltDisneyCo apologizes to the Emerson Elementary School PTA and I will personally donate to their fund raising initiative.