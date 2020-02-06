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Disney потребовали от школы $250 за благотворительный показ Короля Льва

Глава студии отреагировал в своем Twitter
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Король Лев
Король Лев
/Flickr

В американской школе Эмерсон, которая находится в штате Калифорния, в ноябре состоялся показ фильма Король Лев в рамках благотворительной вечеринки. Диск принес один из родителей, а за вход собирали по $15, предлагая взамен пиццу. Всего удалось собраться примерно 800 долларов, однако Disney, узнав об этом, потребовали от учреждения выплаты штрафа.

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Согласно американскому законодательству, любой показ для публики требует приобретения лицензии. Поэтому самая прибыльная студия в мире отправила жалобу, из-за которой школа должна выплатить 250 долларов штрафа. Сообщается, что вскоре будет проведена очередная благотворительная акция, дабы рассчитаться с Disney.

Однако глава студии Роберт Айгер, узнав о случившемся, принес публичные извинения от лица всего Disney в своем Twitter-аккаунте. Он пообещал, что лично пожертвует деньги школе Эмерсон.

Напомним, что киноремейк Короля Льва вышел в 2019-ом году и собрал в прокате более одного миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали даты выхода долгожданных сериалов

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