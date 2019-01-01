План действий на новогодний уикенд: Оля Полякова, Квартал 95 и Ляпис-98

Поделись







План действий на новогодний уикенд /facebook.com/events/599969814140685/

Вот и подходит к концу 2019-ый год, а вместе с его завершением начинаются праздничные выходные. И во всей этой новогодней суете важно не забывать об отдыхе. Именно поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала лучшие мероприятия новогоднего уикенда в Киеве, на которых можно с размахом провести время и даже встретить 2020-ый год.

Lords of the Sound

Читай также: ТОП-5 замечательных рождественских фильмов

Большой рождественско-новогодний концерт от невероятного оркестра, который подарит прекрасное настроение и зарядит позитивной энергией. В субботу они исполнят лучшие праздничные хиты и саундтреки из любимых рождественских фильмов.

Когда: 28-29 декабря, 19:00. Где: Дворец Украина (ул. Большая Васильковская, 103). Цена: от 400 гривен.

Grand Christmas /facebook.com/lordsofthesound/

CHRISTMAS JAZZ SONGS

Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Билл Крогсби и другие великолепные музыканты подарили миру невероятные композиции, без которых нельзя представить праздник. И их вживую сыграют и споют музыканты из Old Fashioned Band.

Когда: 29 декабря, 19:00. Где: Дом Архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Цена: 240 гривен.

Christmas Jazz Songs /facebook.com/events/549960259102185

Стендап-клуб. Новогодняя программа

Читай также: ТОП-5 предновогодних сериалов

Крутейшие украинские комики прямо перед Новым годом подготовили новую праздничную программу. Так что уютная атмосфера и только свежие шутки гарантированы, а зрителям остается лишь расслабиться и получать удовольствие.

Когда: 30 декабря, 19:00. Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/520019085248582/

Главная новогодняя ночь страны

Грандиозное мероприятие, на котором можно с размахом встретить 2020-ый год. Здесь будут угощать вкуснейшей едой, наливать шикарные напитки и радовать классной развлекательной программой. А главное, что на сцене будут выступать Оля Полякова, Квартал 95 и другие артисты.

Когда: 31 декабря, 21:00. Где: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16А). Цена: от 3000 гривен.

Главная новогодняя ночь страны /facebook.com/events/599969814140685/

ATLAS NEW YEAR 2020

Читай также: ТОП-5 фильмов, которые зарядят праздничным настроением

Можно встретить 2020-ый и в одном из лучших клубов столицы, где будет три танцпола, диджей-сэты, море коктейлей и просто невероятного отрыва. А главными гостями на этой громкой праздничной вечеринке станет группа Антитела.

Когда: 31 декабря, 22:00. Где: ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Цена: от 900 гривен.

Atlas New Year 2020 /facebook.com/events/419093695426189/

2020 NEW YEAR'S IMPROV SHOW, FRANKIE BAND PARTY

И еще одна крутейшая вечеринка, которая пройдет в новогоднюю ночь. Здесь будет очень горячо, вкусно, драйвово и даже смешно! За музыку отвечают Frankie Band, Dj NoBrain, а хэдлайнерами в эту ночь станут Improv Live Show.

Когда: 31 декабря, 22:00. Где: Buddha-bar (ул. Крещатик, 14). Цена: от 1500 гривен.

Fire & Ice New Year's Eve Party /facebook.com/events/2507477519483086/

Ляпис-98. Специальный новогодний концерт

Читай также: ТОП-5 лучших событий января в Национальной опере Украины

Сразу же после празднования нового 2020 года в первый его день пройдет большой концерт от невероятных Ляпис-98. Они докажут, что именно здесь стоит продолжить отмечать, ведь эти легендарные музыканты не требуют представления, а их песни тысячи украинцев будут петь в унисон.

Когда: 1 января, 19:00. Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Цена: от 550 гривен.

Ляпис 98 /facebook.com/events/2536680883277440/

Ранее сообщалось о том, что Comic Con Ukraine-2020 объявили дату фестиваля и первого звездного гостя