План действий на новогодний уикенд: Оля Полякова, Квартал 95 и Ляпис-98
Вот и подходит к концу 2019-ый год, а вместе с его завершением начинаются праздничные выходные. И во всей этой новогодней суете важно не забывать об отдыхе. Именно поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала лучшие мероприятия новогоднего уикенда в Киеве, на которых можно с размахом провести время и даже встретить 2020-ый год.
Lords of the Sound
Читай также: ТОП-5 замечательных рождественских фильмов
Большой рождественско-новогодний концерт от невероятного оркестра, который подарит прекрасное настроение и зарядит позитивной энергией. В субботу они исполнят лучшие праздничные хиты и саундтреки из любимых рождественских фильмов.
Когда: 28-29 декабря, 19:00. Где: Дворец Украина (ул. Большая Васильковская, 103). Цена: от 400 гривен.
CHRISTMAS JAZZ SONGS
Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Билл Крогсби и другие великолепные музыканты подарили миру невероятные композиции, без которых нельзя представить праздник. И их вживую сыграют и споют музыканты из Old Fashioned Band.
Когда: 29 декабря, 19:00. Где: Дом Архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Цена: 240 гривен.
Стендап-клуб. Новогодняя программа
Читай также: ТОП-5 предновогодних сериалов
Крутейшие украинские комики прямо перед Новым годом подготовили новую праздничную программу. Так что уютная атмосфера и только свежие шутки гарантированы, а зрителям остается лишь расслабиться и получать удовольствие.
Когда: 30 декабря, 19:00. Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Цена: от 200 гривен.
Главная новогодняя ночь страны
Грандиозное мероприятие, на котором можно с размахом встретить 2020-ый год. Здесь будут угощать вкуснейшей едой, наливать шикарные напитки и радовать классной развлекательной программой. А главное, что на сцене будут выступать Оля Полякова, Квартал 95 и другие артисты.
Когда: 31 декабря, 21:00. Где: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16А). Цена: от 3000 гривен.
ATLAS NEW YEAR 2020
Читай также: ТОП-5 фильмов, которые зарядят праздничным настроением
Можно встретить 2020-ый и в одном из лучших клубов столицы, где будет три танцпола, диджей-сэты, море коктейлей и просто невероятного отрыва. А главными гостями на этой громкой праздничной вечеринке станет группа Антитела.
Когда: 31 декабря, 22:00. Где: ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Цена: от 900 гривен.
2020 NEW YEAR'S IMPROV SHOW, FRANKIE BAND PARTY
И еще одна крутейшая вечеринка, которая пройдет в новогоднюю ночь. Здесь будет очень горячо, вкусно, драйвово и даже смешно! За музыку отвечают Frankie Band, Dj NoBrain, а хэдлайнерами в эту ночь станут Improv Live Show.
Когда: 31 декабря, 22:00. Где: Buddha-bar (ул. Крещатик, 14). Цена: от 1500 гривен.
Ляпис-98. Специальный новогодний концерт
Читай также: ТОП-5 лучших событий января в Национальной опере Украины
Сразу же после празднования нового 2020 года в первый его день пройдет большой концерт от невероятных Ляпис-98. Они докажут, что именно здесь стоит продолжить отмечать, ведь эти легендарные музыканты не требуют представления, а их песни тысячи украинцев будут петь в унисон.
Когда: 1 января, 19:00. Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Цена: от 550 гривен.
Ранее сообщалось о том, что Comic Con Ukraine-2020 объявили дату фестиваля и первого звездного гостя